Lega A, nuova assemblea club il 3 dicembre: ecco tutti i temi sul tavolo

Sul tavolo tema governance e diritti tv Medio Oriente

Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata convocata infatti per il prossimo 3 dicembre una nuova riunione dei club, in videoconferenza. Sul tavolo, tra gli altri temi, in particolare il tema quorum e maggioranze in Lega dopo le modifiche regolamentari volute dalla Figc, oltre ai diritti tv in Medio Oriente e Nord Africa per il ciclo triennale 2021-2024, per i quali si discuterà l'esito dei mandati in via non esclusiva. Inoltre, i club discuteranno della ripartizione delle risorse dai diritti tv (in particolare sul tema delle quote biglietti/abbonamenti e della quota audience per la distribuzione dei ricavi) e del rinnovo dell'accordo collettivo con AIC e Figc.