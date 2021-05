Lega Calcio, Assemblea il 14 maggio sul pacchetto 2 dei diritti tv

L'incontro si terrà in video conferenza alle 15 e i presidenti dei club della Serie A saranno chiamati a decidere sulla parte restante dei diritti

Oggi a Palazzo Parigi si è tenuta un'Assemblea informale della Lega Calcio sui temi Superlega e fondi interessati ai diritti di immagine della Serie A. La prossima Assemblea, quella ufficiale, si terrà venerdì in video conferenza. Fissata alle 15 del pomeriggio, tra gli argomenti all'ordine del giorno avrà la trattativa per l'assegnazione del pacchetto 2 dei diritti tv. Si tratta del pacchetto per il quale è in corsa ancora anche Skysport dopo che i diritti televisivi per il triennio 2021-2024 sono stati assegnati a DAZN.