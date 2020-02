Corsera – La Lega smania per giocare. Inter, oggi Marotta in conference call per…

“La Lega di serie A smania per giocare“. Apre così il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, in merito allo stop di alcune gare della giornata di campionato appena conclusasi. La Federazione è al lavoro per restituire ordine e per organizzare le prossime settimane: “I prossimi mesi potrebbero essere molto complicati, visto l’affollamento del calendario, con le Coppe europee e due partite della Nazionale (Inghilterra-Italia e Germania-Italia) già programmate alla fine di marzo. Il caso dell’Inter è emblematico: se dovesse saltare un’altra gara di campionato, e andasse avanti in Europa League, non ci sarebbero più date a disposizione per chiudere il torneo, considerando che a giugno entra in gioco l’Europeo itinerante. La Lega, vista la gravità della situazione, ha svolto un Consiglio con i membri collegati in conference call, per studiare la strategia da adottare oggi a Roma, nel vertice in via Allegri promosso dal presidente federale Gravina e a cui parteciperanno rappresentanti del Ministero dello Sport e della Salute.

Le gare dell’Inter

La serie A sarà rappresentata da Lotito e Marotta. Il presidente Dal Pino, che si trova negli Stati Uniti, sarà collegato al telefono. La Lega vuole giocare e, sin dove è possibile, a porte aperte. Le porte chiuse, al momento, sembra l’ipotesi più probabile, anche la più logica, almeno nella prossima giornata, impreziosita dal derby d’Italia con vista sullo scudetto tra Juventus e Inter allo Stadium. Il governo ci sta pensando. Non sfugge ai rappresentanti della Lega l’emergenza sul fronte internazionale. Giovedì a Milano è in programma la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra l’Inter e il Ludogorets. I bulgari, allarmati, hanno chiesto notizie sia all’Uefa sia alla società di Zhang. Da Nyon hanno le idee chiare: di sicuro la partita non sarà rinviata. L’Uefa rispetterà al cento per cento le decisioni delle autorità. Molto probabile l’ipotesi di giocare a San Siro a porte chiuse, altrimenti la federazione europea valuterà altre sedi italiane (Udine, Firenze o Roma) o estere”.