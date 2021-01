Legrottaglie: “Inter, a sinistra manca un ‘Hakimi: ecco l’uomo giusto. Sarà dura per la Juve se…”

Nicola Legrottaglie, ex difensore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della sfida tra Inter e Juventus, in programma domenica sera a San Siro: “Più determinanti le assenze della Juve o la fragilità dell’Inter? Giocando tre partite a settimana, credo si vedrà la differenza di sistema e di interpretazione della partita. Le due punte dell’Inter potrebbero essere fondamentali. Se Lukaku e Lautaro sono in giornata, la vedo dura per la Juve“.

Fragile difensivamente l’Inter. Come se lo spiega?

“A volte ci sono errori di reparto, come con la Roma, ma non è solo quello. Le caratteristiche dei tre difensori dell’Inter sono simili. Servirebbe forse qualcuno con propensione ad andare in avanti e a togliere quegli spazi che si creano in contropiede”.

Cosa ne pensa della sfida Danilo-Hakimi?

“Sarà una sfida diversa rispetto a quella con il Milan. Dovrà stare molto attenta alle ripartenze delle frecce. Forse a sinistra l’Inter non ha l’Hakimi di turno. Perisic è una via di mezzo, Kolarov può essere l’uomo giusto ma non ha la fisicità di Darmian. Il risultato sarà molto aperto”.