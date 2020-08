GdS – Inter, ecco il Leverkusen: difesa ballerina, ma in attacco occhio al fenomeno Havertz

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone un’analisi del Bayer Leverkusen, prossimo avversario (lunedì sera) dell’Inter nei quarti di finale di Europa League. Da tenere d’occhio soprattutto il fenomeno Kai Havertz:

VIZEKUSEN – “Lo chiamano il Vizekusen, il soprannome ufficiale di un club che non riesce a vincere un trofeo dal 1993. Il quinto posto in campionato significa la mancata qualificazione alla Champions e la finale persa contro il Bayern in Coppa di Germania sono la conferma che quando servono carattere e mentalità vincente, gli avversari hanno spesso la meglio”.

PROBLEMA DIFESA – “La difesa (44 gol subiti in Bundes, ndr) sembra essere un rebus insoluto per Bosz. Tah, già nazionale, è finito di recente in panchina. Tapsoba ha buone potenzialità ma qualche amnesia di troppo e anche Hradecky sembra aver smarrito la sicurezza”.

PERICOLO ATTACCO – “Kai Havertz è un vero fuoriclasse: ha 21 anni, dove lo metti fa la differenza, e segna. Può giocare da falso nove o da trequartista. Da tener d’occhio anche Volland e Florian Wirtz, 2003, titolare nella vittoria con i Rangers”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)