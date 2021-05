Lewandowski: “L’Inter si è dimostrata una grande squadra, scudetto meritato”

A Tuttosport, Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco fresco campione di Germania, ha tributato i meriti all'Inter

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco fresco campione di Germania, ha tributato i meriti all'Inter di Antonio Conte per la vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole:

È più contento che l’Inter abbia vinto lo scudetto, permettendovi di eguagliare lo straordinario ciclo della Juventus, oppure è più dispiaciuto per Szczesny?

Per Szczesny mi dispiace: è un compagno di Nazionale e un amico. Però l’Inter ha meritato di vincere, si è dimostrata una grande squadra.

Rummenigge quanto è importante per lei?

Un po’ sì, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e poi parliamo di una città famosa nel mondo per la sua storia infinita.