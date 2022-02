Libero – Inter consapevole di essere superiore al Milan. E così perde il derby

Il commento del quotidiano rispetto alla sconfitta dei nerazzurri contro i rossoneri in un momento delicatissimo della stagione

"L’Inter è consapevole di essere superiore al Milan, per questo perde il derby. Gioca il secondo tempo come se fosse in vantaggio di tre gol, quando in realtà è avanti di uno solo. La mole di occasioni e la facilità con cui lasquadra controlla il campo, il pallone e l’avversario per 45’ è un’illusione di onnipotenza. I nerazzurri si crogiolano nell’evidente superiorità e finiscono per addormentarsi. Il Milan, nel frattempo, si sveglia. Resta aggrappato alla partita dopo un tempo in apnea, ma i suoi meriti sono pari ai demeriti dell’Inter. Per la prima volta, la squadra di Inzaghi si sente “arrivata”. Pecca di superbia e nei cambi, nulla di più. Il gioco e i giocatori funzionano, non sono un problema. Non lo è nemmeno la condizione atletica: l’Intercorre non meno del Milan e, come quest’ultimo, ha riposato per due settimane. Il crollo è esclusivamente mentale. I cambi di Inzaghi sono frettolosi e scolastici. Quando esce Perisic, fino a quel momento il migliore, i nerazzurri pensa-no inconsapevolmente che basti controllare il risultato. Non puoi permettertelo in uno scontro diretto, figurarsi in un derby dove l’inerzia cambia in un attimo. Quando esce Calhanoglu, poi, la squadra perde il controllo del pallone e del ritmo e automaticamente scoperchia la zona decisiva, dove nel frattempo entra Diaz. È una porta girevole, Pioli batte Inzaghi, lì cambia l’inerzia della partita e, di conseguenza, il risultato", si legge nell'articolo dedicato al derby.