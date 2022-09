Libero – Bayern distante. Bavaresi tranquilli, Inter innervata da tensione emotiva

Secondo Libero "Lo 0-2 incassato dall'Inter misura la distanza di quest'ultima dal Bayern Monaco in quanto a tasso tecnico, velocità di palla e di pensiero, qualità nello stretto, corsa, spessore internazionale e qualità media nella rosa, se è vero chele riserve inserite da Nagelsmann sono all'altezza dei titolari. L'Inter può colmare questo divario se tutta la rosa è al massimo della forma e nel miglior stato mentale: non è questo il caso. Impressiona la tranquillità con cui il Bayern gioca, di certo superiore alla tensione emotiva che innerva l'Inter. La mentalità dei nerazzurri è corretta ma dopo il gol di Sané diventano chiari i limiti: oltre un certo livello non può andare. E il Bayern è oltre questo livello. Si può lavorare per arrivarci, a partire dal Torino e passando per il Viktoria Plzen di martedì prossimo, partita da vincere per costruirsi la possibilità di giocarsela con il Barcellona".