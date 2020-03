“Come finisce Juve-Inter? La montagna partorirà un topolino, secondo me finirà un pareggio. Hanno più voglia di non perdere che di vincere, secondo me finisce in pareggio.”.

Intervenuto a Radio Deejay, Linus, noto tifoso bianconero, ha parlato così della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.