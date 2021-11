Lippi: “I calciatori di oggi sono maleducati, ogni anno ti chiedono una nuova squadra e…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Davide Lippi, noto agente, si è lasciato andare ad alcune parole contro i calciatori di oggi

"Sapete con Calciopoli cosa ho passato, due anni bruttissimi. Ho vinto tutti i tipi di processi e ho ricominciato da zero, è come se avessi resettato tutto.

"Penso che farà il dirigente, non credo verrà con noi. Ma per il momento è meglio che giochi, quando non lo fa ci sono sempre problemi. Le aziende hanno voluto investire su di lui perché hanno ritrovato nell'uomo Chiellini dei valori in cui si rispecchiano".