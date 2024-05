Marcello Lippi, ex ct della Nazionale e campione del mondo nel 2006, in un'intervista concessa a Rai Sport ha parlato del campionato di Serie A appena concluso: "Penso che abbia vinto la più forte, l'Inter. Se l'è meritato. Il Napoli? È una cosa abbastanza frequente negli ultimi anni che chi vince poi non rivince. Conte uomo giusto per il Napoli? Conte è l'uomo giusto per qualsiasi squadra, è un uomo che riesce a costruire la cosa più importante per ottenere risultati, ovvero ottenere gruppi compatti e uniti, dove ognuno mette a disposizione degli altri le proprie qualità. La Juventus? Aprirà un ciclo, ha uomini importanti e una società importante".