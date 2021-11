Lippi: “Italia, non è ultima spiaggia. Importante, ma ci sono anche i playoff”

L'ex ct della Nazionale, intervistato da Adnkronos, ha parlato della decisiva sfida dell'Italia contro l'Irlanda del Nord

"Calma, non ci stiamo giocando il tutto per tutto". Marcello Lippi, ct della Nazionale campione del mondo 2006, si esprime così sul match Irlanda del Nord-Italia in programma oggi e decisivo per la qualificazione diretta ai Mondiali 2022.

"Certamente -dice all'Adnkronos- è una partita importantissima perché ci permetterebbe di non pensare più alle qualificazioni, insomma di risolvere la pratica. Però non è determinante: eventualmente ci sono playoff, quindi non diamogli questo senso di 'partita decisiva'. E sono sicuro che non ci sarà bisogno degli spareggi, l'Italia stasera risolverà il problema. Non mettiamogli pressione, non è l'ultima spiaggia".