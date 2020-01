Liverani: “Inter squadra straordinaria, concesso il giusto. Juve più avanti nella rosa”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Liverani ha commentato così il pareggio contro l’Inter: “La partita era impari, ma è lo sport: alle volte i pronostici non vengono seguiti. dal risultato. La squadra ha fatto un’ottima partita, ha subito ma ha creato problemi all’Inter, che concede poco. Il Lecce ha creato tanto, abbiamo avuto occasioni: abbiamo concesso il giusto a una squadra straordinaria. Il risultato ci premia, abbiamo avuto difficoltà: a questa squadra quando mancano 6-7 giocatori diventa difficile alzare la competizione in allenamento. La squadra, quando ha potuto essere nella totalità, si esprime così. Il mercato? Abbiamo sintonia e abbiamo scelto: poi ci sono i tempi, che non sono velocissimi. Ma abbiamo le caratteristiche che devono venire per raddoppiare i ruoli e quasi simili nella qualità. Per noi la competizione è fondamentale, io posso dare incisività nella squadra molto di più in allenamento. Conte? La rosa di Inter e Juve sono differenti, quella nerazzurra è competitiva e ha colmato il gap in sei mesi: la società ha inciso e sta lì attaccata. La Juventus è avanti nella totalità della rosa”.