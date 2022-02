Liverpool, Klopp rischia di perdere Firmino e Jota in vista del ritorno con l’Inter

I due giocatori sono alle prese con guai muscolari e la loro presenza contro l'Inter è a rischio

In vista del ritorno degli ottavi di Champions in programma l'8 marzo contro l'Inter, Jürgen Klopp potrebbe fare a meno di Roberto Firmino e Diogo Jota. Entrambi alle prese con un guaio muscolare, non sono scesi in campo nella gara vinta dai Reds contro il Norwich. Si prenota per un posto da titolare Origi, finora schierato spesso nella parte finale dei match. Oltre naturalmente a Luis Diaz.