Lombardia, si studia la riapertura degli stadi: Fontana pensa all’ingresso del 25% della capienza

Mentre la UEFA riapre gli stadi ai tifosi, seppur limitatamente, in occasione della Supercoppa Europea il 24 settembre a Budapest, la Lombardia lavora per riportare la gente negli impianti. Come riporta Calcio & Finanza, il Governatore Attilio Fontana sta pensando di aprire all’ingresso del 25% dei tifosi rispetto alla totale capienza.

Non è escluso che nelle prossime ore ci possa essere uno scontro con il Governo, soprattutto alla luce della linea del Comitato Tecnico-Scientifico, che ha definito prematura la possibilità di riaprire gli stadi.