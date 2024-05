Bruno Longhi, giornalista, ha commentato così sul suo profilo Twitter la pesante assenza per Spalletti: "Il forfait di Acerbi è un grosso guaio per Spalletti in vista dell’Europeo: non c’è chi lo possa sostituire e ne abbia le stesse capacità di organizzare la difesa. Speriamo in Buongiorno anche se la personalità e l’esperienza non le si comprano al supermercato"