Longhi: “Inter, Marotta e Ausilio lavorano come se la società non esistesse. Zhang…”

Sul proprio profilo Twitter, Bruno Longhi, giornalista, ha voluto porre l'attenzione sulla situazione in casa Inter, dopo le ultime voci che parlano di un Bastoni messo sul mercato:

"Domanda: che ci sta a fare Zhang se Marotta e Ausilio debbono lavorare in regime di autogestione come se la proprietà non esistesse?"