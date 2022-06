Lopez: “Scamacca? Sta pensando al PSG, ma a gennaio preferiva restare in Italia”

A un certo punto sembrava davvero vicino all'Inter. Poi qualcosa è cambiato e in casa nerazzurra si torna a respirare grandissimo ottimismo sul fronte Lukaku, ma Gianluca Scamacca resta nel mirino di diversi club. Del futuro dell'attaccante del Sassuolo ha parlato il suo compagno di squadra Maxime Lopez: "PSG? Scherzando gli ho sconsigliato di andarci. Da marsigliese il PSG non mi fa sognare, ma per un giocatore come lui sarebbe un sogno giocare con Mbappé, Neymar e Messi - sottolinea nell'intervista a La Provence -. Credo ci stia pensando su, ma a gennaio mi aveva detto che preferiva restare in Italia. Ma poi Parigi, con i suoi giocatori, i mezzi e le condizioni di vita, fa sognare molto i giocatori stranieri".