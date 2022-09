Bayern, tegola Lucas Hernandez: fuori per un mese e mezzo per un problema all’adduttore

Tegola per il Bayern Monaco che dovrà fare a meno di Lucas Hernandez per le prossime partite. Il difensore francese, a segno contro il Barcellona ieri, ha accusato un fastidio muscolare all'adduttore destro e dovrà restare fuori per le prossime 6 settimane, stando a quanto riportato dalla Bild. Qualora le tempistiche fossero rispettate, la sua presenza per il match con l'Inter dell'1 novembre è in dubbio.