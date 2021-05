“Pressioni su altri giocatori per entrare in WSA”: Procura FIGC indaga su Lucci e Bonucci

Sul tavolo del procuratore federale è arrivata una denuncia dell'Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società

Alessandro Lucci è un noto agente. Classe 1965, ha fondato la World Soccer Agency ed è il procuratore di Dzeko, Florenzi e De Rossi. Anche Vecino dell'Inter è tra i suoi assistiti. Ma il nome più noto della sua agenzia è quello di Bonucci. Negli ultimi tempi alla sua scuderia si sono uniti Castrovilli, Kulusevski e pure Scamacca. "Un portafoglio ricco che però secondo alcuni si sarebbe ingrossato non sempre in maniera corretta", scrive il Messaggero. E il giornale spiega che così l'agente sarebbe finito nel mirino della procura Figc e della Commissione federale degli agenti sportivi.Se si è arrivati a porre un faro sul procuratore e il suo lavoro è perché è arrivata la denuncia dell'AIACS, Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società. Secondo questa denuncia, l'agente si serviva proprio di Bonucci per mettere in atto «un’attività di disturbo su altri calciatori per indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci». Il modus operanti utilizzato, secondo questa associazione, era "messaggi costanti sui cellulari dei calciatori, promesse di contratti più ricchi e lo sbarco in Nazionale. A questo si aggiungevano i consigli sussurrati da Bonucci ai compagni negli spogliatoi: della Juventus e dell’Italia di Mancini". Il caso è finito sul tavolo del procuratore federale Chiné e della Commissione federale agenti sportivi. Pare che la procura abbia sentito i protagonisti della vicenda.