Belgio, Lukaku: “Il record di presenze non mi interessa, voglio vincere. Il gol più bello…”

L'attaccante del Chelsea ha parlato dopo aver realizzato il suo 67esimo gol con la maglia della sua Nazionale e dopo aver raggiunto le 100 presenze

In 100 presenze con la maglia del Belgio ha segnato 67 gol. In un video della Federazione belga, Romelu Lukaku ha scelto il suo preferito e ha parlato del suo traguardo. Queste le parole dell'ex attaccante dell'Inter: «Il gol che mi è piaciuto di più è per me un simbolo, è quello nel quale ho ricevuto assist da mio fratello Jordan. Però è stato segnato nell'amichevole con il Portogallo? Simbolicamente è il gol più bello perché è un assist di mio fratello. Abbiamo praticato tante volte quella stessa azione nella piazzetta quando eravamo molto giovani. È indimenticabile che siamo riusciti a ripeterlo ai massimi livelli. Era un cross perfetto di Jordan, dovevo solo segnare», ha detto.

«Quando è arrivato il ct Martinez siamo tutti partiti da zero. Sapevo che dovevo mettermi alla prova e l'ho fatto. Da allora non mi sono più fermato. Qual è il limite in Nazionale? Mi piace ancora giocare con la maglia del Belgio. Certo che vorresti fermarti sempre quando raggiungi la vetta e sento che ancora non è stato detto tutto, che c'è ancora strada davanti. Il mio obiettivo era diventare il capocannoniere di tutti i tempi per il Belgio ed è un record che ho ottenuto. Non mi interessa raggiungere il record delle presenze che ora è di Vertonghen, mi interessa solo vincere. A cominciare dalle qualificazioni ai Mondiali. Vogliamo fare bene anche in Nations League e arrivare ai Mondiali in Qatar. Poi vedremo», ha concluso l'attaccante.