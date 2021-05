Lukaku: “Champions grande delusione. L’anno prossimo dobbiamo superare il girone”

Le parole dell'attaccante nerazzurro nell'intervista concessa al Corriere della Sera

Lunga ed interessante intervista concessa da Romelu Lukakuai microfoni del Corriere della Sera. L'attaccante è tornato anche sull'esclusione dalla Champions League: «Uscire nel girone è stata una grande delusione: in quel gruppo saremmo dovuti passare. Il Real Madrid è forte, ma eravamo meglio delle altre due, abbiamo sbagliato. È difficile giocare contro l’Inter: noi gol lo facciamo sempre. Se una squadra deve attaccarci fa fatica. Possiamo difendere per 90 minuti: se decidiamo di non prendere gol gli altri non riescono a farcelo, non c’è verso. L’anno prossimo dobbiamo superare il girone, poi può succedere di tutto».