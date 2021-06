Lukaku: “Merito alla Danimarca per la reazione dopo quello che è successo a Eriksen”

Le dichiarazioni al termine del match tra Belgio e Danimarca dell'attaccante dell'Inter e dei 'Diavoli Rossi' Romelu Lukaku

"Partita difficile, lo sapevamo. La Danimarca ha iniziato molto bene il primo tempo, hanno meritato il risultato con cui abbiamo chiuso il primo tempo. Hanno messo il massimo impegno, soprattutto dopo quello che hanno vissuto negli ultimi giorni. Tutto il merito va a loro. Merito anche a noi per aver recuperato anche se non è stato la miglior partita. All'intervallo c'è stato un grande cambiamento all'intervallo. Abbiamo cambiato a livello di possesso palla. È chiaro che l'ingresso di De Bruyne ci ha cambiato tatticamente. È stato più bravo a occupare meglio gli spazi e trovare raccordo con l'attacco. Stadio con tanti tifosi? Sicuramente ha fatto tanta differenza soprattutto all'inizio. Eravamo in casa loro e quindi all'inizio era un vantaggio per loro però è stato sicuramente bello".