Devastante. Romelu Lukaku fa gol con una continuità incredibile. Come riferisce Opta, il centravanti belga dell’Inter – che con il gol contro il Bologna ha raggiunto quota otto reti nelle prime nove presenze stagionali in campionato – ha segnato per la prima volta in carriera più di sette reti prima dell’undicesima presenza stagionale.

Un dato incredibile, che conferma l’impressionante vena realizzativa dell’ex Manchester United.