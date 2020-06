Inter, Lukaku a caccia di una particolare ‘doppietta’: non ci riesce dal dicembre 2018. E Lautaro…

L’Inter si prepara alla sfida contro la Sampdoria, recupero della 25° giornata di Serie A. I riflettori sono puntati sulla coppia d’attacco della formazione di Antonio Conte, che vuole ripartire a suon di gol. Il sito ufficiale del club nerazzurra riporta alcune statistiche su Lukaku e Lautaro in vista del ripresa del campionato.

“Romelu Lukaku ha trovato il gol nel Derby di Milano: l’attaccante belga non segna in due partite interne consecutive di campionato dal dicembre 2018, contro Fulham e Bournemouth a Old Trafford con la maglia dello United, il giocatore nerazzurro che ha segnato in ciascuna delle due ultime presenze interne in Serie A è Lautaro Martínez“.

(Fonte: Inter.it)