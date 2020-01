Romelu Lukaku ha segnato una doppietta contro il Cagliari. Ed è la quinta doppietta in questa stagione. Il giocatore nerazzurro ha fatto centro due volte nella stessa partita per 4 volte in campionato (Sassuolo, Bologna, Genoa, Napoli) e 1 in Coppa Italia (contro i sardi ovviamente). L’attaccante belga ha così collezionato in questa stagione in totale 18 gol: due in Champions, 14 in Serie A e 2 in Tim Cup.

(Fonte: FCINTER1908.IT)