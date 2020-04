Lukaku infaticabile, punta alla ripresa e ad un doppio record

Ieri ha mostrato come sta continuando ad allenarsi in attesa che la stagione riprenda. Per chi ama il calcio la speranza è che si trovi ancora il modo di tornare in campo. C’è da capire ancora come si potrà fare esattamente dato che il coronavirus ha sgretolato certezze e programmi, ma si pensa ancora di poter terminare la stagione. Così Lukaku si allena, in attesa di sapere come si ricomincerà. Fino al momento dello stop, l’attaccante dell’Inter aveva saltato solo una partita, contro il Barcellona. Se dovesse giocare tutte le gare riuscirebbe a battere il record presenze in stagione, collezionandone 51. E punta anche ad un secondo record: gli mancano quattro gol per centrare il suo risultato migliore di sempre, arrivato due anni fa con la maglia del Manchester United. 27 reti segnate in una stagione, nel 2018.

(Fonte: Corriere dello Sport)