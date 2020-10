Inter, Lukaku MVP dell’Europa League: arrivano anche i complimenti di Hakimi

Oggi Romelu Lukaku è stato premiato dall’UEFA come miglior giocatore della passata edizione dell’Europa League. Il gigante belga è stato sempre decisivo, trascinando l’Inter fino alla finale quando il suo gol contro il Siviglia non è bastato a vincere il trofeo. Oggi Lukaku ha ricevuto il premio e non sono mancati gli attestati di stima e i complimenti da parte di colleghi e compagni. Achraf Hakimi, via Instagram, ha voluto complimentarsi con il compagno, con il quale il feeling è già impressionante: “Congratulazioni”, il commento di Hakimi.