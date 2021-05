Lukaku, carabinieri interrompono festa di compleanno: multe per violazioni norme anti-Covid

Il giocatore dopo la partita con la Roma si è fermato con altri compagni in un albergo in centro e dopo una segnalazione sono arrivati i carabinieri

Dopo la vittoria con la Roma, Romelu Lukakuha festeggiato il suo compleanno in un hotel di Milano. Sono per questo, per le norme anti-covid, state identificate e sanzionate 23 persone. Dopo una segnalazione privata arrivata al 112, i carabinieri della compagnia di Milano Duomo sono intervenuti nell'hotel in centro alle 3 di notte.