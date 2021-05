Bonan: “Con Lukaku Conte ha trovato terreno fertile. Inter, un rilancio…”

Il giornalista ha parlato dei tanti miglioramenti del belga sui quali ha lavorato tutto lo staff e del futuro nerazzurro

«Con Lukaku Conte ha trovato terreno fertile di un ragazzo predisposto a lavorare. Che sia professionale si vede. È relativamente giovane e si doveva lavorare forse sull'aspetto mentale perché diventasse protagonista e potesse diventare decisivo nelle partite importanti nelle quali viene fuori il carattere». Alessandro Bonan, a Skysport, ha parlato così di uno degli artefici principali dello scudetto dell'Inter, il belga. E ha aggiunto su di lui: «Si diceva fosse bravo nelle partite con le piccole e invece non è andata così. In questo ha funzionato tantissimo l'asse che si è costituito tra lui e Conte».

Il giornalista di Skysport ha anche parlato dell'anima italiana dell'Inter e del futuro della squadra nerazzurra: «Credo che ci sarà un rilancio dell'Inter se arriverà l'intervento di un fondo, che sia arabo o di qualsiasi altro punto della terra. Se c'è un puntello economico per Suning ci dovrebbe essere un rilancio. Un successo del genere dà la spinta ad andare anche oltre alcuni limiti che la famiglia Zhang ha perché si è parlato di cessione della società. Zhangpenso ci prenderà gusto. Il gruppo Suning riuscirà a misurare la vittoria con quello che può rappresentare a livello di mercati internazionali anche per la Cina stessa. La Cina era partita con una politica legato al calcio di Stato e poi l'ha abbandonata. Ma magari questo può servire per un piccolo rilancio. Chiaro che quando vinci puoi pensare con un ottimismo maggiore».