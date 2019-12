Affare fermo, l’Inter poteva perdere Lukaku: l’irruzione memorabile di Conte ha ribaltato tutto

L’Inter e i suoi tifosi si godono Lukaku, vero leader di una squadra che punta al sogno Scudetto. Ma in estate il centravanti belga non sarebbe arrivato a Milano se non fosse stato per l’intervento di Antonio Conte che Tuttosport ha definito memorabile:

“Quarantadue punti dopo diciassette giornate rappresentano la prova inconfutabile che fidarsi di Antonio Conte porta lontano: l’allenatore quest’estate voleva fortissimamente Romelu Lukaku e l’ha ottenuto dopo un memorabile sfogo a Singapore per sbloccare una trattativa impantanata da settimane. Quasi superfluo sottolineare come il belga sia presto diventato icona del “new deal” nerazzurro con i dodici gol segnati in campionato e un impatto sulla Serie A devastante“.

(Fonte: Tuttosport)