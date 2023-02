Lukaku, serve un’inversione di marcia per tenersi l’Inter. Con l’Udinese torna Brozovic

"Sono passati cinque mesi, l’ultima da titolare di Brozovic. Udinese-Inter, la partita dei due cambi dopo mezz’ora. Se la ricorda bene Inzaghi, che ritrova il suo regista contro lo stesso avversario di allora, ma in un contesto ben diverso. Lo scudetto da obiettivo è diventato sogno difficile, e il supplente Calhanoglu ha dimostrato di saper far girare la squadra come (se non meglio) del collega di ruolo. Ecco perché da intoccabile Brozo è ora sacrificabile, un po’ per l’età e un po’ per le attenzioni che, nonostante i problemi fisici, continua ad avere in giro per l’Europa", scrive il Corriere della Sera.