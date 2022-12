Lukaku, tutti gli sforzi solo per l’Inter. Rom non si è mai fermato e c’è un dato positivo

"Rimarrà per un altro po’ nell’albergo-fortino di Doha, quello del ritiro del Belgio, in un frullatore di pensieri, rimpianti e rabbia. Servirà tempo per fare ordine tra queste settimane tumultuose e per guardare con la giusta distanza ciò che è stato. Soprattutto, per dare un senso all’incubo croato: contro l’amico Brozo la condizione fisica non ancora all’altezza di Rom si è palesata agli occhi del mondo. Ma Romelu, in mezzo a tanta delusione, ha deciso subito di guardare anche a ciò che sarà, all’Inter. Da adesso in poi ogni sforzo sarà finalizzato ai risultati con la sua squadra di club. Fosse per il belga, riabbraccerebbe di fretta il nerazzurro", riporta La Gazzetta dello Sport.