Sky – Lukaku, motivazioni a mille. Di tutto per l’Inter, gasato a livello mondiale

Romelu Lukaku tornerà presto a essere un giocatore dell'Inter. Il centravanti belga ha guidato in prima persona il suo ritorno in nerazzurro, trattando col Chelsea e riducendosi lo stipendio.

Come riporta Sky Sport "Lukaku ha fatto tutto lui, non sono in molti i giocatori a essersi tagliati lo stipendio del 30%, ha cambiato entourage per tornare dove era prima. Ha motivazioni fuori dal normale, gasato a livello mondiale".