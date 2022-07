Inter, Lukaku scalpita: stasera a Milano, domani primo allenamento ad Appiano

L'attaccante belga sta lavorando duramente anche in vacanza per presentarsi in gruppo in perfette condizioni fisiche

Il conto alla rovescia sta per terminare: Romelu Lukaku questa sera sarà a Milano, e nella giornata di domani tornerà per la prima volta ad Appiano Gentile, dove sosterrà il primo allenamento della sua nuova vita in nerazzurro. Il bomber belga, come sottolinea il Corriere dello Sport, sta lavorando duramente anche in vacanza pur di presentarsi al top in gruppo: "Lukaku ha certificato su Instagram un'altra giornata di allenamenti in Sardegna: scatti sul campo, ma anche seduta in stile Marine con due pesi da 35 chili e piegamenti sulle braccia. Stasera arriverà a Milano e domani, con Martinez e Correa, sarà ad Appiano. Il belga sembra motivatissimo e soprattutto già in discrete condizioni fisiche".