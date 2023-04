Juve-Inter, finale infuocato: al ritorno squalificati Lukaku, Handanovic e Cuadrado

Finale di fuoco all'Allianz Stadium. Quando l'Inter sembrava davanti ad un'altra sconfitta un fallo di mano di Bremer ha messo sui piedi di Lukaku la palla del rigore che è servito ad arrivare al pareggio. Ma prima del fischio finale, un'esultanza troppo palese del belga ha portato Massa ad estrarre il cartellino giallo, il secondo di serata per l'attaccante dell'Inter che era entrato nel secondo tempo e aveva incassato la prima ammonizione per un fallo su Danilo. Per questo il giocatore belga sarà squalificato nella semifinale di ritorno.

L'avrebbe saltata comunque anche Cuadrado che per protesta era stato ammonito. Ma dopo il fischio finale per lui è arrivato un rosso: espulsione diretta per il colombiano che ha replicato alle provocazioni di Handanovic. Il portiere nerazzurro, che stasera ha giocato da titolare nella gara contro i bianconeri, è stato quindi espulso e non giocherà la gara del 26 aprile come Romelu.