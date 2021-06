Lukaku scrive a Eriksen: “Penso a te fratello”. Poi scherza: “Litigheremo perché…”

Fra i più emozionati in campo, Romelu Lukaku ha vissuto ovviamente con sensazioni contrastanti l'atmosfera del Parken di Copenaghen

Fra i più emozionati in campo, Romelu Lukaku ha vissuto ovviamente con sensazioni contrastanti l'atmosfera del Parken di Copenaghen prima e durante la partita contro la Danimarca. Soprattutto al decimo minuto, quando tutti si sono fermati ad applaudire Christian Eriksen, suo compagno di squadra all'Inter, ricoverato in ospedale dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia: "Una grande atmosfera che ci ha toccato molto", ha scritto l'attaccante nerazzurro su Instagram. Lo stesso Lukaku, poi, ha scritto un messaggio scherzoso proprio a Eriksen: "Penso a te fratello mio ma litigheremo perché sapevo che avresti provato a fermarmi". Insomma, Lukaku non vede l'ora di riabbracciare Eriksen e di tornare a 'litigare' con il suo amico.