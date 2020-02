Lukaku gioisce per il gol sui social, Eriksen lo prende in giro. E Sanchez diventa…Goku

Il gol è stato un po’ particolare. Parato poi respinto, mentre cadeva, in porta. Lukaku è andato ancora in gol, anche contro il Ludogorets. Sempre il dito e lo sguardo puntati verso l’alto nella sua esultanza. Poi l’ha postata anche su Instagram. E l’Inter gli ha risposto con i cuoricini nerazzurri. Mentre Eriksen gli ha scritto: “Che gol…”, prendendolo in giro proprio per quanto sia stato strano.

Poi il belga ha pubblicato una foto insieme ad Alexis Sanchez e nelle storie ha preso in giro il compagno, probabilmente per la loro stazza differenze. Così il cileno è diventato Goku e lui Broly, i due personaggi di Dragon Ball…