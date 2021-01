Inter-Juventus, Lukaku atteso dal test Chiellini: sfida tra giganti, un inedito in Serie A

Prosegue la marcia di avvicinamento verso Inter-Juventus, big match in programma domenica sera a San Siro. Tra le tante sfide nella sfida c’è grande attesa per il possibile incrocio tra Romelu Lukaku e Giorgio Chiellini: il difensore bianconero, smaltiti i tanti problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi mesi, si candida per una maglia da titolare e, dopo aver saltato gli incontri della scorsa stagione, potrebbe affrontare per la prima volta in Serie A l’attaccante belga. Così scrive Tuttosport:

“Il 6 ottobre 2019, in occasione dell’ultimo derby d’Italia al Meazza, gli spettatori furono 75.923 con un incasso record per la Serie A di 6,6 milioni. Allora vinse la Juventus per 2-1, così come al ritorno a Torino prima del lockdown di marzo, si imposero i bianconeri per 2-0. Comune denominatore delle due partite, la presenza senza incidere di Romelu Lukaku nell’attacco dell’Inter e l’assenza nella difesa della Juventus di Giorgio Chiellini. Domenica sera, però, Chiellini dovrebbe esserci. […] Domenica sera non tremeranno le tribune di San Siro, ma il campo sì, soprattutto se dovessero scornarsi Lukaku e Chiellini, due marcantoni, due giganti che non si risparmiano e non risparmiano colpi agli avversari“.