EDICOLA CDS – Lukaku, ora c’è il via libera dei medici

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 19 ottobre

"Special derby", titola il Corriere dello Sport in edicola mercoledì 19 ottobre. Riferimento a Roma-Napoli del prossimo turno di campionato. "Lukaku, ora c'è il via libera dei medici", si legge in merito all'Inter sul quotidiano.