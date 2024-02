Lutto in casa Fiorentina e, più in generale, nel mondo del calcio: si è spento questa mattina all'età di 89 anni Kurt Hamrin, ex attaccante svedese con un lungo trascorso in Italia tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Nono marcatore di sempre del campionato di Serie A con 191 reti, nel corso della sua carriera nel nostro Paese ha indossato anche le maglie di Juventus, Padova, Milan e Napoli.