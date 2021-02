Champions, Mbappé schianta il Barcellona. Il Liverpool si ritrova in Europa

Vittorie esterne per il Psg al Camp Nou con il Barcellona e per il Liverpool in casa del Lipsia. Mattatore dei francesi Mbappé con 3 gol

Andrea Della Sala

Prima giornata degli ottavi di finale di Champions League. Al Camp Nou il Psg si impone per 4-1 sul Barcellona grazie a una tripletta di uno scatenato Mbappé e al gol di Kean. Tra Lipsia e Liverpool la spuntano i Reds che si ritrovano in Europa e vincono in trasferta grazie ai gol di Salah e Mané.