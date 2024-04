Le parole dell'ex calciatore: "Gli episodi possono influenzare tutto, in Champions ci sono squadre equilibrate e tutto può cambiare in pochi istanti”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Maccarone, ex calciatore, ha parlato così della stagione dell'Inter: “Probabilmente l’uscita dalla Champions non se l’aspettava nessuno. Gli episodi possono influenzare tutto, in Champions ci sono squadre equilibrate e tutto può cambiare in pochi istanti”.