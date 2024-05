Mister Gigi Maifredi è tornato su Atalanta-Juve di Coppa Italia a TMW Radio, durante Maracanà: "L'Atalanta sta facendo un campionato fantastico, Gasperini ha veramente cambiato il calcio negli ultimi anni, deve essere soddisfatto del suo percorso anche se non ha vinto. Il bravo è quello che migliora i giocatori che ha a disposizione e Gasp lo ha dimostrato. La rosa della Juve non è così scarsa come dicono i detrattori. Le annate poi sono diverse, in alcune ti riesce tutto, in altre no. Chi andrà alla Juve sa di avere in mano una buona strada, potrà contendere il titolo all'Inter, che è stata brava ma a cui ha detto bene tutto. Ieri ho visto una Juve normale, che ha avuto un po' di buona sorte. Ha fatto subito gol e gli avversari poi non centravano la porta. Ma il calcio è anche questo".