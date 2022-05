Mancini: “Milan, scudetto meritato. Bella lotta con l’Inter”

Il ct della Nazionale ha parlato di come è finito il campionato italiano e si è soffermato sulla vittoria dei rossoneri

A Firenze per l'Hall Of Fame del calcio italiano, Roberto Mancini ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan e della competizione con l'Inter. «Faccio i complimenti ai rossoneri che hanno vinto dopo una bella lotta con i nerazzurri. È stato un bel campionato su tutti i fronti. Se è paragonabile alla vittoria della Samp che non era favorita? No, il blasone conta, eccome. La squadra di Pioli ci ha sempre creduto, pur non partendo da favorita, venivano da un ottimo campionato e sono rimasti lì anche nei momenti più difficili della stagione. Balotelli? Sono sempre contento quando gioca bene, abbiamo un rapporto speciale. Ci sono stati momenti in cui sarebbe potuto tornare, poi non è stato così».