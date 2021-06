Mancini: “Emerson deve recuperare condizione. Sensi torna a casa? Penso di sì”

Dopo la vittoria in amichevole con la Repubblica Ceca, il tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa:

Dopo la vittoria in amichevole con la Repubblica Ceca, il tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa:

"Mi interessava che la squadra riprendesse da dove aveva lasciato, dopo 10 minuti abbiamo carburato. La Repubblica Ceca è fisica e tecnica, una squadra forte. La squadra potrebbe essere questa, ma mancano 7 giorni. I ragazzi devono stare tranquilli, se giocano bene abbiamo possibilità di vincere le partite. Abbiamo 26 giocatori e tutti saranno utili durante l'Europeo. Dobbiamo migliorare in tutto. Emerson non ha giocato molto, quindi non avrà una grandissima condizione. Se cambiamo qualcosa non ci sono grandi problemi".