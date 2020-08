Mancini: “Nations League, da controllare condizione fisica. I giocatori dell’Inter…”

Nelle ore della ripresa delle attività della Nazionale in chiave Nations League, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa. L’ex allenatore nerazzurro ha parlato dei suoi obiettivi da CT: «Voglio fare bene agli Europei e fare bene al Mondiale. Sarebbe un dispiacere lasciare la Nazionale a qualcun altro. È una situazione più difficile rispetto al solito. Dobbiamo controllare la condizione fisica. I giocatori dell’Inter hanno finito una settimana. Dovremo tenere conto dei test fisici ma i giocatori bravi, anche se non al massimo, la loro parte la faranno sempre. Dobbiamo ricominciare bene perché contro la Bosnia non sarà una partita facile, e poi valuteremo per quella di Amsterdam». E su Tonali ha aggiunto: «Non sappiamo ancora quando arriverà a Coverciano». Il centrocampista del Brescia è in attesa di novità sul suo futuro. Il Milan è in pole dopo che l’Inter sembra aver virato su altri obiettivi.

(Fonte: gazzetta.it)