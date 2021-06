Italia, Mancini: “Abbiamo giocato bene nonostante tanti cambi, i ragazzi sono stati bravi”

Al termine della gara, Roberto Mancini ha commentato la vittoria degli Azzurri in conferenza stampa

Con la vittoria contro il Galles, l'Italia chiude il girone a punteggio pieno. Al termine della gara, Roberto Mancini ha commentato la vittoria in conferenza stampa: "Vedere che abbiamo cambiato 8 giocatori e la squadra ha giocato molto bene, non era neanche così semplice, questa è la cosa che mi è piaciuta di più, i ragazzi sono stati molto bravi. Quando siamo rimasti in 10 contro 11 loro si sono solo difesi e non era semplice trovare spazio".