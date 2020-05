Mancini: “Sarà un altro calcio. Juve e Lazio in vantaggio, ma l’Inter non è tagliata fuori”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha affidato alle colonne de La Stampa i suoi pensieri sulla rripresa delle competizioni: “La ripartenza del campionato sarà molto soft, abbiamo visto come è andata in Bundesliga. Ritmo basso, pochissimi contrasti, poche proteste: insomma poco di tutti gli ingredienti che compongono una partita. Prepariamoci anche noi a questo tipo di spettacolo almeno per le prime due giornate.

Molti valori tecnici potrebbero se non ribaltarsi, almeno modificarsi. Così anche la volata scudetto non è del tutto scontata: intendiamoci, Juve e Lazio restano avvantaggiate ma non darei l’Inter tagliata fuori visto che ha anche una partita da recuperare. E attenzione alla zona retrocessione, i verdetti non sono già scritti come potrebbe dire la classifica.

Prepariamoci a un altro tipo di calcio. E in questo senso spero che si scenda in campo sempre in notturna: giocare alle 17 da Roma in giù, ma in fondo in tutta Italia, aumenterebbe il disagio di una situazione già anomala. Confido che si scelgano come orari le 20 e le 21,45“.