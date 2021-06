Italia, Barella può rifiatare? Mancini: “Ci sarà turnover. Ma ho 26 titolari”

L'annuncio del ct azzurro: "Marco Verratti ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Galles, Roberto Mancini, ct azzurro, ha annunciato un importante cambio di formazione per domani: "Marco Verratti ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo che, se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì. La Nazionale è di tutti. All'inizio c'è sempre freddezza, poi ci si appassiona sempre di più.